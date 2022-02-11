證券商公會11日舉辦新春記者會，針對台股展望，券商公會理事長賀鳴珩認為，證券市場挾帶「三覺醒」趨勢，將是「虎虎生風」的一年，包括海外資金回流、國人退休保障轉進理財投資，以及高殖利率強項護體，看好今年成交量3、4千億元以上將是基本盤，看好指數有登上兩萬點機會。

台股開春以來重啟攻勢，站回萬八大關，賀鳴珩認為，台灣證券市場體質強健，從內外部環境來看，將有「三覺醒」。首先，FED即將升息及通膨高漲，目前國人持有境外高收益債券基金規模超過1兆元，且美股波動劇烈，也都驅使海外資金回流台灣，有利股市表現。

其次，國人漸漸瞭解薪資收入不足以支撐退休生活、保險保障和投資理財的差別，理解要退休就要投資好股票，要理財才有富裕未來，才能滿足退休生活所需。

過去10年來投資台股的年化報酬率超過12％，今年殖利率超過5％的個股應該比比皆是，可見台股確實是全世界最好的投資。

賀鳴珩表示，台股搭上去年天時、地利、人和契機，刷新多項紀錄。預期今年在國人海外資金回流、資金重配置，以及高殖利率等優勢之下，相信去年只是台股的起飛元年，可以預見今年台股將持續創佳績，預祝台股虎年虎虎生風，穩穩站上兩萬點。