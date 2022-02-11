美債殖利率飆漲引發美股亂流，台股金虎年首周依舊開出亮麗紅盤，公募基金龍頭元大投信挾台股資金回流題材，10日旗下多達12檔基金規模創新高，單日淨增加規模高達73億元，合計總資產管理規模創下8203億元新猷。另在去年底時，元大投信主被動基金的總受益人數達到136萬人，今年預估總受益人數有機會衝高至150萬人。

台股連三年大漲超過兩成，優異績效帶動買台股成為全民運動，元大投信深耕台股基金市場超過30年的時間，奠定元大投信是台股基金專家的品牌形象，也使得該基金資產管理規模屢屢締造投信界新紀錄，今年來更持續展現超強續航力。

繼9日創8129億元新高，10日元大投信共有12檔台股主被動基金規模齊步攻頂，總資產規模再衝上8203億元，單日大增73億元之多。

這12檔基金在10日同步創新高規模者，包括元大投信台股主動旗艦的元大多福基金、元大店頭基金、元大新主流基金、元大2001基金，ETF和指數型基金的元大台灣加權指數基金、元大MSCI金融ETF（0055）、元大臺灣ESG永續ETF（00850）、元大高股息ETF（0056）、元大台灣50 ETF連結基金、元大高股息ETF連結基金、元大富櫃50 ETF連結基金，以及元大全球ETF穩健組合基金。

當中0056、元大台灣50 ETF連結基金、元大臺灣ESG永續ETF等基金淨值都在近期頻創波段新高，漲勢領先群倫，帶動規模連日攻頂。0056及元大台灣50 ETF（0050）目前受益人數來到57.6萬及38.4萬人，雙雙改寫新高，合計逼近百萬大關。元大投信在台股ETF的人氣表現優異，隨著聯準會吹響升息號角牽動債券殖利率飆升，同屬該投信發行的元大美債20年ETF（00679B）也成為投資人關注的熱門方向。

據集保結算所統計至1月底，元大美債20年ETF受益人來到1.3萬人，今年來大增4878人，遙遙領先其他債券ETF多是百人的增幅，元大投信債券ETF今年來受益人數合計增加超過5000人，總人數飛越2萬人。

總計元大投信股、債等所有ETF，今年受益人數增加6.4萬人，若依投信投顧公會統計到去年底，元大投信主被動基金的總受益人數達到136萬人，推估目前受益人數至少將成長到142萬人，今年有望快速衝向150萬人大關，再創市場里程碑。