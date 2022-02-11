《東方快車謀殺案》名導肯尼斯布萊納再度自導自演的懸疑燒腦片《尼羅河謀殺案》，飾演名偵探「白羅」，該片集精緻、性感、華麗、浪漫於一身，呈獻壯闊奢華、糜爛絢麗的復古世界，史上最暢銷作家阿嘉莎克莉絲蒂的謀殺懸疑電影宇宙繼續擴張，又一系列鉅作千呼萬喚始登場，不看到最後千萬別鐵齒咬定誰是兇手，人人有動機、個個有嫌疑。

肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh），在晉升一線票房大導後，睽違25年捲土重來，再以導演作獲奧斯卡提名肯定，他打破史上單人提名紀錄，連同先前已入圍過的最佳導演、男主角、男配角、改編劇本、實景短片，加上本屆的最佳影片及原著劇本，一人包辦七個獎項，超越先前唯二紀錄保持人華特迪士尼和喬治克隆尼（George Clooney）的6項。

該片不只幕前星光雲集，幕後陣容也菁英匯聚，奧斯卡提名編劇麥克葛林也繼《東方快車謀殺案》再度操刀劇本、繼續把阿嘉莎謀殺故事的魅力轉化成鉅細靡遺的具體描述；布萊納老搭檔攝影師哈里斯贊巴羅柯斯，除了捕捉埃及令人嘆為觀止的地表奇觀，也再造撲朔迷離的影像氛圍，和《天能》一樣採用65毫米膠捲的寬銀幕規格，更是值得以IMAX巨幕體驗；奧斯卡提名服裝設計師帕可戴爾加多更為每個角色量身訂做凸顯各自性格的時尚華服，精準復古卻毫不老舊，並展現以沙漠炙熱隱喻的慾火激情，令布萊納得以呈獻這個壯闊奢華、糜爛絢麗的1930年代復古世界。

《尼羅河謀殺案》本週五（11日）與美同步在台上映。