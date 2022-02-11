彰化縣國民黨議員和立委等也製作6面手舉牌，表達核食侵害國人健康的風險，絲毫不應妥協的立場。（吳敏菁攝）

國民黨11日串聯22縣市同步召開「守護人民食安，國民黨全力把關」，彰化縣國民黨議員和立委等也製作6面手舉牌，表達核食侵害國人健康的風險，絲毫不應妥協的立場，批評「犧牲人民健康，換取不知未來」、「踐踏779萬民意」。

彰化縣議會國民黨團11日召開聲明，黨團副書記長曹嘉豪主持，立委謝衣鳳立委、議長謝典林、議員張錦昆、白玉如、黃千宴、林庚壬、柯振杯、凃俊任、陳玉姬、陳榮妹等和彰化縣副縣長洪榮章等，都一起出席，為國人健康考量表達強烈的抗議。

議員曹嘉豪表示，前次公投共有779萬票以上，反對核食進口，執政黨為了自己政治利益，罔顧國人健康執意堅決進口日本核食，彰化縣議會國民黨團要嚴正抗議。

立委謝衣鳳表示，執政黨官員說核食裡的放射線劑量比去醫院做檢查還低，但我們有可能每天去醫院做檢查嗎？食物我們每天都要吃，長期累積下來，對國人健康上造成的影響是很大的，尤其是我們下一代，堅決反對核食進口。

彰化縣副縣長洪榮章指出，彰化縣地方自治條例內，關於食品安全上規定的相當嚴格，一定會嚴格把關，絕對不會讓核食相關產品進入彰化縣，尤其是國中小學營養午餐，並表達對政府嚴正的抗議。

所有出席都一致表達強烈抗議，指出保障人民食品安全、吃得安心，是政府最基本的責任，沒有任何妥協的空間，也沒有任何可以交換的條件。「不排除後續還會有反對動作」。