台中市議會民進黨黨團幹事長周永鴻11日抨擊開學分送公立幼兒園學童10元市府小紅包，不如加碼補助學童營養午餐。（盧金足攝）

農曆春節受疫情又升溫影響，取消在宮廟發放的小紅包與福袋，台中市議會民進黨黨團幹事長周永鴻11日抨擊開學分送公立幼兒園學童十元市府小紅包，應加碼補助學童營養午餐，市府表示，春節小紅包轉發全市各幼兒園孩童，維持防疫又能給新年祝福，確保學生食安經費不減反增，營養午餐費用不會少。

周永鴻表示，開學接獲家長反應，台中市各幼兒園開學給每露學童市府小紅包居然是10元，質疑盧市府去年想偷拿掉台中市營養午餐補助每人每餐4元，被民進黨團擋下才緊急把預算加回去，發送全台最貴的10元小紅包卻毫不手軟，盧秀燕心中重視個人選舉遠高於學生權益，不是媽媽市長而是作秀市長，要求市府應該加碼補助學童營養午餐，而不是花公帑廣發10元小紅包。

家長質疑，一般政府單位的小紅包都是附上1元，台中市的卻是10元，難道台中市政府特別有錢？

周永鴻強調，去年底審查111年預算時，盧市府一度將農業局農發基金挹注每人每周4元的「午餐水果或副食品補助」拿掉，被民進黨團發現並強烈要求加回後才趕緊納入預算。他批評，盧市府對教育錙銖必較，卻大方廣發全台絕無僅有的10元賀年小紅包，毫不手軟。盧秀燕心裡掛慮只有個人選舉，而不是學生權益。

對此，市府表示，往年農曆春節期間，市長都會前往台中市各大宮廟祈福，祈求國泰民安，並發贈應景的市長小紅包，與民眾分享喜氣，今年由於新冠肺炎疫情趨嚴，配合中央防疫指導原則，決定取消春節宮廟行程，降低人潮群聚風險，春節小紅包於開學後轉發至全市各幼兒園孩童，一方面維持防疫規範又能給小朋友新年祝福。

「營養午餐費用不會少」，教育局強調，為確保學校午餐供餐品質，教育局每年持續編列預算約2.6億元推動「營養午餐5元加碼補助」政策，補助就讀市立高中以下學校學生每生每餐5元，並由各校依需求自訂午餐品質提升內容，也要納入午餐契約規範來執行。

市府說，每年挹注於學校午餐相關補助經費預算約10億元，六都第一，市長並於去年12月宣布將挹注經費補助市立國中小學生每生每周4元「午餐水果補助費」。

教育局配合學校午餐採購招標期程，將自111學年度起推動學生每周4元「午餐水果補助費」政策，整合既有每生每周6元「午餐水果補助費」，讓各校統籌調度、運用經費，以確保午餐所供應之水果品質。

市府強調，配合中央推動「學校午餐使用國產可溯源食材政策」，要求學校午餐全面使用國產可溯源食材，111年度學校午餐使用國產可溯源食材獎勵金預算經向中央爭取經費，亦從110年度編列的2億2344萬元提高至2億8600萬元，全數挹注午餐食材品質提升。