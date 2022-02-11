香港女星楊愛瑾被爆介入「永安百貨」少東郭永淳婚姻，導致正宮伍智恒離婚後，因腸胃舊疾加上罹患抑鬱症，體重瘦到只剩22公斤，不僅得靠輪椅代步，還在網上出售收藏品補貼醫藥費，不過去年底曬出自拍照，氣色已有明顯好轉，才讓外界稍微鬆了口氣。

伍智恒22歲和前夫郭永淳結婚，2008年宣布離婚，由於期間男方和楊愛瑾爆出緋聞，讓她痛批前夫搞婚外情，離婚後因為腸胃舊疾加上罹患抑鬱症，一度瘦到剩22公斤，甚至發文表示使用的抗抑鬱藥失去功效，但為了不靠別人，決定出售朋友送的禮物及個人收藏品換取醫藥費，更樂觀表示「我仍然對上帝充滿信心。感謝主，感謝大家」，讓所有人看的相當心疼。

伍智恒去年底曬出自拍照，氣色明顯好轉。(伍智恒微博)

對於傳出因為前夫指她胖了才罹患厭食症，她表示胃在和前夫分開前就被割除，是因為後遺症導致腸道粘連不能進食才暴瘦，跟前夫沒有任何關係，而她離婚後PO出多張暴瘦到臉頰凹陷、骨瘦如材的照片，驚悚模樣讓所有人心疼不已，好在去年底曬出的自拍照中，不僅臉蛋圓潤許多，氣色也明顯好轉，她也開心表示身體已經好了許多。

伍智恒離婚後曾在微博開砲前夫趁病重時拋棄她，甚至不願意供應衣食住行費用，這番控訴讓郭永淳和楊愛瑾成為眾矢之的，事隔3年後，郭永淳發聲明澄清在結婚期間，伍智恒就一直體弱多病，自己無怨無悔照顧對方，在婚姻中已經盡心盡力，駁斥離婚全是因為對方生病的傳聞。