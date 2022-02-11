出手救援健身業！台灣第一大健身品牌-世界健身俱樂部（World Gym）11日表示，台北市內湖區健身品牌Dream Fitness Club東湖店，因疫情無法順利開幕營運，面臨經營困頓和會員解約退費壓力下，主動聯繫World Gym，尋求產業幫助，World Gym透過會籍承接方案，讓Dream Fitness Club會員，改在World Gym運動，既有會員權益不受影響。

這是2022年開春2個月內，World Gym連續出手協助健身產業，元月為The Key Fitness。這次救援Dream Fitness Club東湖店，透過會籍轉移和承接的方式，協助市場中小型健身品牌及其會員，同時也持續積極尋求收購機會。

World Gym指出，透過會籍承接方案的協助，一是緩解Dream Fitness Club東湖店經營不善的財務壓力；二是維護會員權益不受影響，同時已繳費用可以平行轉移、選擇至World Gym入會使用，回歸運動健身需求的原點。

依據會籍承接內容，Dream Fitness Club東湖店會員，可自即日起，至2月28日止，依其選擇和運動便利性，辦理會籍轉移至全台任一家World Gym分店；會員昔於Dream Fitness Club東湖店所繳費用，可在World Gym延續其資格，並可升級台北市全區方案，但不包含World Gym旗下Elite和Fitzone系列會所。

World Gym位於台北市內湖，共有2家全方位運動服務會所，即World Gym台北內湖店及台北福華店，完整健身環境，提供毛巾服務、蒸氣烤箱熱水池，及許多Dream Fitness Club東湖店所沒有的獨家器材設備，會員無需支付額外費用，可直接享有服務升級的健身空間。