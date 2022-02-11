櫻花季到了！不少民眾興奮規劃賞櫻之旅，但由於本土疫情持續蔓延，拉拉山恩愛農場昨宣布，今年櫻花季暫不對外開放，僅開放「住宿客」進場賞花，未來會視疫情狀況調整規定。讓不少民眾崩潰哀嚎，本來想要趁周末衝一波的，現在殘念了。

拉拉山恩愛農場昨在臉書發文表示，因應目前新型冠狀病毒疫情，恩愛農場配合政府防疫措施，今年的櫻花季暫不對外開放，只開放「住宿客人」進場，外客請暫時不要上山賞櫻，以免造成群聚，相關規定是否更動，會待疫情好轉另行公告。提醒大家賞櫻的同時，也要確實配帶好口罩，維持社交距離。

不少網友見狀留言哀嚎，「可惜了！往年每次花季都會去的我，今年殘念了」、「哭了，早在半年前就訂不到房了」、「早上才要出發的說QQ」、「傻眼，明天早上想要衝上山的說」、「哭哭，一覺醒來，連露營都沒法訂了，2月13日沒辦法賞花了」。

另也有網友建議，除了開放住客賞櫻，能否也讓訂不到房的遊客一睹美景，也許可開放一般遊客預約、管控人數，如此既能夠保持安全距離，也可以讓更多人看到櫻花盛開的美景。

對此，恩愛農場則留言回應說，謝謝網友們的建議，他們會再考慮，但目前應該會要要2月17日再做第二次評估，視疫情狀況而定。另外提醒大家，除了不開放一般散客入內之外，也不接團體客人喔！