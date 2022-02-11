男子何基福、洪郁盛佯稱可有管道代為投標承購國防部所有位於新北市鶯歌區6筆土地，約建商到國防部政治作戰局的會客室喬事，還假裝是軍官，欲詐騙300萬元本票未遂。台北地檢署11日依偽造文書、冒用公務員名義詐欺取財未 遂等罪起訴何、洪2人。

據指出，何、洪2人另於2020年6月以相同手法，向新北市前議員歐金獅佯稱，可代為投標承購國防部所有一處位於萬華區的千坪土地，詐騙200萬元，2020年已被台北地檢署依詐欺、偽造文書罪起訴。

起訴指出，何男2020年8月初透過高姓、蔡姓友人向某建設公司林姓負責人聲稱他經營不動產仲介，與國防部內部關係良好，可以便宜價錢購買國防部位於新北市鶯歌區的6筆土地，但打通關節給付「內部作業費」300萬。

何男為取信林，2020年9月28日藉口帶林到國防部政治作戰局辦申辦手續，林依約到政戰局1樓大廳，再由洪男假冒軍官與林會面，洪假意與林洽談承購國有土地事宜，並拿出自製的「承購國有非公用不動產申請書」給林填書，之後再蓋用假的「國防部政治作戰局收文專用章」，向林索討300萬元本票。林事後發現有異，拒絕交付本票，並向台北市刑大報案。