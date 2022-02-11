日本週刊少年Jump人氣連載漫畫《咒術迴戰》，推出電影《劇場版 咒術迴戰 0》，截至2月6日，上映45天日本票房正式突破百億，來到104億日圓（約24.98億台幣），累計觀影人數達到760萬人次，成為2021年日本最賣座電影，操刀製作該片的MAPPA也在得知票房後表示：「雖然對於達成100億票房這件事尚未感受到真實感，但如果進場的觀眾都能夠享受這部作品，全體工作人員和創作者都會感到非常幸福。希望大家能繼續支持《劇場版 咒術迴戰0》，真的非常感謝。」

該片主角乙骨憂太，《咒術迴戰》作者芥見下下更指定由資深聲優緒方惠美擔綱聲演，緒方惠美曾配音過《幽遊白書》「藏馬」、《新世紀福音戰士》「真嗣」等經典角色，她坦言突然收到邀約非常驚喜，一口氣讀完原作，又把電視動畫版看過一遍後，緒方惠美覺得乙骨憂太是個充滿魅力卻也非常複雜的角色，正當還在苦惱該如何詮釋角色時，馬上就被要求要替前導預告配音，所幸最後成果令製作人員十分滿意，對之後的正式錄音也比較有信心。緒方惠美表示，「希望能在製作團隊的幫助下，能在重視原作的形象下，全心全意創造出我的乙骨憂太。」作者芥見下下也表示，乙骨憂太是個「中性、溫柔且善良，感情起伏很大」的角色，所以聽到由緒方惠美擔綱演出時，認為是相當完美的選角。

至於乙骨憂太青梅竹馬戀人的祈本里香一角，則是經過選拔後決定由聲優界一線女星花澤香菜來擔綱聲演，長相甜美的花澤香菜被稱作聲優界的超人氣「鄉民老婆」，獨一無二的清澈聲音，以往配音的角色大多為軟萌少女，這次在《劇場版 咒術迴戰 0》中花澤香菜同時飾演年幼時期的里香和怨靈里香，將挑戰使用平常很少聽到的聲線去演繹此角，她表示在錄音過程中會特別注重里香對憂太的感情，她也透露，「當我決定參加試鏡時，我看了原作漫畫和電視動畫，我毫不意外地成了這部作品的大粉絲！而且，我真的很期待和我最喜歡的緒方惠美合作！」

車庫娛樂也於10日同步釋出《劇場版 咒術迴戰 0》公開直前PV，影片除了揭露更多電影畫面，更搭配超人氣樂團「King Gnu」專為電影打造的主題曲《一途》，可說是令人看得熱血沸騰。而曲名「一途」一詞代表一心一意的意思，歌詞更反映出《劇場版 咒術迴戰 0》中的乙骨憂太和里香之間的動人羈絆，電影將在24日於在台上映。