索馬利蘭部長級訪問團今天舉行記者會，索國外長瑞格薩表示，索馬利蘭跟台灣的關係已經來到最高層級，不過未來還會更好，就像台北101一樣又高又好。(張鎧乙拍攝)

索馬利蘭部長級訪問團今天舉行記者會，索國外長瑞格薩表示，索馬利蘭跟台灣的關係已經來到最高層級，不過未來還會更好，就像台北101一樣又高又好。

索馬利蘭外交暨國際合作部長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）應我國政府邀請，在索國財政發展部長希瑞（Saad Ali Shire）、計畫暨國家發展部長阿布杜拉（Omar Ali Abdilahi）及畜牧暨漁業發展部長穆合德（Saeed Sulub Mohamed）陪同下，於本月8日至12日率團來台訪問。外交部在訪團抵台前升起兩國國旗並列，以「準友邦」規格接待。

媒體關心索馬利蘭是否在與台湾建交的計畫？瑞格薩回應表示，他不明白為什麼各位堅持台灣跟索馬利蘭一定要有外交關係，「我認為雙方已經是最高層級的關係，不論是否有外交關係，實質上這段關係已經是最好的了。」

瑞格薩指出，索馬利蘭以前沒有像台灣這樣的朋友，台灣不僅投資索馬利蘭，也提供獎學金讓索國年輕人受教育。

他說，索馬利蘭有自己的貨幣、匯率、護照，這次來台灣訪問用得也是索馬利蘭的護照，雙邊層級已經是最好了，但未來還會更好，就像台北101一樣又高又好。