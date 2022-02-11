英國央行(BoE)行長貝利(Bailey)周四指出，歐盟不應該對英國的清算所能繼續為歐盟的客戶服務多久設下時間限制。

貝利說，歡迎歐盟在本周決定延長「臨時對等」(temporary equivalence)措施再延長3年，到2025年6月。該臨時對等允許歐盟的金融企業使用英國的衍生商品清算所。

但貝利說，如果歐盟希望金融穩定，就沒有理由設下時程，並在期限過後，自動地認為英國的規則不再是對等的，進而結束跨境的管道。

但即使英國此前為歐盟的一部分，部分歐盟官員和政界人士已經對此感到不滿，認為歐洲企業傾向於在倫敦清算以歐元計價的交易，認為此作法不適當。但也有批評認為歐元區金融不是那麼國際化。

英國脫歐之後，歐盟開始試圖阻止金融企業大量使用英國的金融服務。

但就以歐元計價的清算來觀看，突然的中止將干擾市場，因為涉及的交易量太大，銀行或資產管理人將拒絕將業務搬到例如德國的德意志交易所。

倫敦證交所位於倫敦的LCH部門，對大約90%的以歐元計價的利率衍生性商品進行清算工作。歐盟企業普遍使用這種合約，為自己防範借款成本的意外波動來提供保險。 歐盟在本周二同意延長至2025年6月30日，允許英國清算所繼續為歐盟客戶服務。但官員們表示，這將是最終的延期。