台股去年量價齊揚，創下歷史新高，全體券商獲利超過千億元。券商公會理事長賀鳴珩今天認為，海外資金回台、國人理財觀念、台股殖利率超過5％，國人對台股的這三大覺醒，遇見台股今年能再創佳績，挑戰2萬點。

賀鳴珩指出，國人持有境外高收益債券基金規模超過新台幣1兆元，面對FED即將升息及通膨高漲，將影響基金報酬率，且美股波動劇烈，驅使海外資金回流台灣。其次，國人漸漸瞭解薪資收入不足以支撐退休生活，投資理財觀念深化，想退休就要投資好股票。而台股過去10年的年化報酬率逾12％，今年殖利率超過5％的個股比比皆是，台股是全世界最好的投資市場，樂見台股向2萬點叩關。

近幾年在券商公會努力下，台灣適時推出三大關鍵要素，包括：放寬證券線上開戶、逐筆交易上線帶動交易量能及當沖比重、盤中零股交易普惠金融，加權指數2021年上漲23.7％，上市櫃股票市值達到62.1兆元、日均值4763億元，成長89％，全體券商獲利達到1054億元，去年寫下60年來台灣證券史上最亮麗的紀錄。

今年券商公會持續推動四大關鍵基礎建設，1.證券商發行權證後進行造市已繳交千分之1的證交稅，對應拋補避險標的股票還要繳千分之3的證交稅，最近3年權證發行商繳交證交稅達51億元，遠高於權證業務獲利26億元，沉重的稅負造成證券商無法提供給投資人更有利的買賣報價，使得權證交易量占大盤比重未能持續成長，權證避險股票降稅今年上半年若能通過實施，可望帶動權證市場發展，並增加政府稅收。

2.證券商經營複委託業務已經30年，但國人透過複委託投資外國有價證券既不能融資、也不能出借，投資外國債券範圍也受限，導致投資人直接向境外證券商開戶交易。建議開放證券商複委託融資業務、出借證券業務，並放寬一般投資人可投資BBB-級以上投資等級的外國債券，才不至於證券商挖礦找到客戶，又拱手將客戶送給境外證券商。

3.優化客戶分戶帳及建立融通業務風險總歸戶機制，提升市場風險管控。目前分戶帳資金只能以定存存放於單一銀行，建議放寬分戶帳資金辦理定存可分散轉存於各銀行，且放寬分戶帳資金可運用於政府公債、國庫券等安全性高的金融商品，避免風險過度集中。

公會也和證券周邊單位成立專案小組，研議整合證券商辦理各項融通業務規定，建立投資人申辦各項融通業務風險總歸戶管理機制(One Account)，並提升投資人擔保品運用效能，及證券市場風險控管。

4.共同強化資訊安全。為保護個資帳密，防止駭客及詐騙入侵，證券商、第三方資訊公司及投資人三個層面都必須共同強化資安，各司其職並共同合作，讓駭客或詐騙集團無機可乘。