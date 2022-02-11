對於藍營發動「反核食 護食安」，民進黨高雄巿議員參選人所組成的「邁向過半大聯盟」11日認為，全世界沒有任何一個國家會刻意進口含輻射的食品給國人吃，台灣沒有要進口核食，請國民黨不要再將日本五縣市食品汙名化。
參選前鎮小港市議員的黃彥毓表示，疫情剛起時，是哪些人站出來說不要用「武漢肺炎」汙名化中國，現在又是誰再汙名化日本食品？去年台灣人民用4個不同意，堅定決議走向世界，台灣，沒有進行無意義內耗的本錢。
前新苓市議員參選人湯詠瑜指出，日本食品進口應回歸科學，讓證據說話，並明確標示產地讓國人自由選擇，在符合「科學證據的安全標準」和「資訊公開透明」前提下，將自由選擇的權利交給國民，台灣接軌國際也兼顧食安。
「不要再亂了」！鳳山區市議員參選人蘇致榮向國民黨呼籲，身為代議士，不是反過來危言聳聽恐嚇人民，政府已公布比國際標準更嚴謹的配套措施，回歸科學檢驗為人民把關食安，國民黨一再為反而反，只是讓國際看笑話。
大岡山市議員參選人陳慶鴻說，輻射殘留超過國際標準的是核食沒錯，但不能說福島五縣的食品全部都是「核食」，政府將採國際標準，加強進口食品輻射值檢驗，超過標準就不能進口，怎麼還有人要「反核食」呢？
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