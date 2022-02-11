今年度施行新型學測，全部科目都有非選題，共邀集1044人參與閱卷，創歷年最大人力規模。即便考試強調「偶有錯字不扣分」，但國文科閱卷召集人指出，非選字數少、關鍵字寫錯仍需扣分。

大考中心今（11）日舉行今年學測非選擇題評分說明會，大考中心主任周兆民表示，本次共邀集1044名閱卷委員參與，掃描而成的閱卷圖檔更高達144萬177個，且6個考科還要細分成16個題群，像是公民就要細分成社會、政治、經濟、法律等群，預計得花費12個工作天才能完成。

至於國文與英文科都有寫作題，配分占比高，擔任國文科閱卷召集人的政大中文系教授林啟屏提到，在拿分策略上，考生必須在第一大題說明不老騎士與樂齡卡打車的區分，表達清晰可獲得A等的成績；樂齡出遊方面，則要思考年長者的生理與情感需求，調理有序、文辭暢達可得A，如果還能掌握到如何面對衰老，以及再次活出青春等概念，分數也能更高。

而國文寫作考題為「當我打開課本」，林啟屏說，考生答題內容多元，像是有考生以法國大革命為出發點，表達自由的可貴，還有考生分享解題數學考題的痛快心情，將此心情當作痛快的抒發，都獲得閱卷老師的青睞。

對於新型學測在國文科評分說明設有「偶有錯字不扣分」等條件，林啟屏強調，寫作錯字的標準與過往考試的要求並無不同，但錯別字若是專有名詞、關鍵概念等，將影響答題正確性，將有扣分的可能。

針對今年英文寫作考題「理想的公園」，擔任英文科閱卷召集人的政大英文系教授賴惠玲說，寫作沒有設限，只要考生能寫出心目中的理想公園就行。

賴惠玲說，英文作文考的是考生在文字、創意、邏輯思考方面等能力，評分原則著重是否能運用所學的詞彙、句構，閱卷委員會根據答題內容完整性、組織是否重點分明、句構語法及用字是否適切，以及拼字與標點符號是否使用得當，作為給分標準。