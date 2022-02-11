國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦呼籲大家暫時拒買日本食品，以維護自己安全。（謝明俊攝）

國民黨苗栗縣黨部11日舉行反日本核食記者會，立委徐志榮質疑日本核食檢驗標準不一。（謝明俊攝）

國民黨苗栗縣黨部11日名召集黨內從政同志齊反日本核食。（謝明俊攝）

國民黨苗栗縣黨部11日上午召集縣內從政同志數10人，公開發表反對日本核食進口宣言，縣黨部主委鍾東錦公開呼籲在產品來源標示不清下，民眾應拒買日本所有食品；立委徐志營則質疑來台日本核食的檢驗標準不一；縣議員徐功凡則代表家長提出修法確保日本核食不會進入校園。

執政黨宣布開放日本核食進口後，已引起苗栗縣許多縣民的食安疑慮，因此，國民黨苗栗縣黨部配合黨中央同步反核食行動，由縣議會黨團書記長江村貴召集縣內從政同志，11日上午齊聚縣議會發表反核食宣言行動。

江村貴表示，民進黨政府以最粗暴、違反民意的方式，宣布開放日本福島核食進口，這對於全台灣民眾最關心的食品安全是非常嚴重的衝擊，更是踐踏二０一八年公投、七百七十九萬反對核食進口的民意；他認為，任何政黨皆不可以踐踏民意、不可以撕毀公投的結果，萊豬、核食進口關乎下一代的健康，將以最嚴厲的手段反對核食進口。

縣黨部主委鍾東錦表示，民進黨過去反對核四，現在卻要將日本核食進口來台，這中間讓人錯亂，核食只要一經吃下肚後就吐不出來了，我們絕對沒有要反對日本食品，但對日本核食要進口，我們認為有待商榷，在無法確定是否為核食下，我們也只能暫時拒絕買日本食品，尤其是從災區那幾個縣市來的食品，我們必須特別注意。

鍾東錦指出，站在縣議會的立場，目前沒有法條可控制日本核食進入苗栗，民眾也自能自求多福，相互提醒，縣議會會加強提供這方面訊息，並請衛生局對大賣場，生鮮超市加強查察，一旦查獲時，議會將會適時在公眾媒體上披露，提醒民眾注意。

立委徐志榮質疑，目前政府同意進口的日本核災區食品，究竟在日本有無上市販售？如果在日本有販售，那麼在日本本土檢驗的標準，跟進口來台灣的檢驗標準有無一致？他在下個會期開議後，將對檢驗標準是否一致？提出質詢。不可把日本人都不敢吃的東西，全部都賣來台灣。

苗栗縣議員徐功凡強調，執政黨有意美化稱日本核食為福食，他認為核食就是核食，他強烈要求不可讓日本核食進入到校園，因小朋友都在吃學校營養午餐，所以全國家長提議修改學校營養午餐法，保障學生食品安全，絕對不可以讓小朋友吃到日本核食，這也是許多年輕爸媽的心聲，國民黨苗栗縣黨部絕對和民眾站在一起，不讓小朋友吃到日本核食。