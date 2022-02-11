索馬利蘭部長級訪問團今天舉行媒體見面會，索國畜牧暨漁業發展部長穆合德（Saeed Sulub Mohamed）在致詞時卻兩度口誤將台灣說成「泰國」，一度讓現場氣氛陷入尷尬。

穆合德開場致詞說：「這是我第一次來到『泰國』。」但他隨即發現自己口誤，馬上改口說是來到台灣。他又說，這次和同僚這次訪問台灣，受到台灣政府與人民的熱烈歡迎。

穆合德接著又說，「泰國」和索馬利蘭有著很好的關係，而他也確信這段關係會更加深化。