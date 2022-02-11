尷尬！索馬利蘭部長口誤 台灣說成泰國 13:182022/02/11 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 索馬利蘭部長級訪問團今天舉行媒體見面會，索國畜牧暨漁業發展部長穆合德（Saeed Sulub Mohamed）在致詞時卻兩度口誤將台灣說成「泰國」，一度讓現場氣氛陷入尷尬。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 索馬利蘭部長級訪問團今天舉行媒體見面會，索國畜牧暨漁業發展部長穆合德（Saeed Sulub Mohamed）在致詞時卻兩度口誤將台灣說成「泰國」，一度讓現場氣氛陷入尷尬。 穆合德開場致詞說：「這是我第一次來到『泰國』。」但他隨即發現自己口誤，馬上改口說是來到台灣。他又說，這次和同僚這次訪問台灣，受到台灣政府與人民的熱烈歡迎。 穆合德接著又說，「泰國」和索馬利蘭有著很好的關係，而他也確信這段關係會更加深化。 黃莉雰接法巴保險台灣區總座 中台灣元宵燈會 實施交管 #泰國 #索馬利蘭 #台灣 #穆合德 #尷尬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 郝龍斌重申藍白合 黃光芹預言蔣萬安結局 08:282022/02/11 政治 撇建交 索馬利蘭外長：索台關係層級像台北101又高又好 13:152022/02/11 政治 股價指數期貨贏家專欄－長線經濟利多 台灣永續期吸睛 04:102022/02/11 證券．權證 台灣燈會無人機展演 12大圖形曝光 04:102022/02/11 地方新聞 《貓》巡演揭序幕 團員稱奇外送平台 04:102022/02/11 娛樂新聞 開放核食 楊志良轟 台灣朝絕子絕孫前進 04:102022/02/11 焦點要聞 建交索馬利蘭？外交部：持續深化關係 04:102022/02/11 話題觀察 連西瓜也要管！雍正親自批奏摺 網笑翻：難怪過勞 10:082022/02/11 生活 郝龍斌倡藍白合 民眾黨：有難度 04:102022/02/11 政治要聞 跌倒爬回賽道續拚 外媒大讚台灣李玟儀：這就是奧運精神 10:542022/02/11 體育 大陸人看台灣》今年奧斯卡提名中的台灣影人 00:372022/02/11 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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