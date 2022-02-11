高雄搶案 蒙面持槍男開保時捷搶彰銀 警1分鐘制伏 13:262022/02/11 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄搶案，蒙面持槍男開保時捷搶彰銀，警1分鐘制伏。(高市鼓山分局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鼓山彰化銀行爆搶案，歹徒開保持捷遭逮。(戴志揚翻攝) 高市鼓山區彰化銀行11日發生搶案，一名蒙面歹徒開著保時捷跑車、持改造手槍衝進銀行、朝櫃檯丟出一只超商塑膠袋，喝斥行員裝滿錢，嚇壞正要存提款的民眾及行員。 鼓山彰化銀行爆搶案，歹徒開保持捷遭逮。(戴志揚翻攝) 搶匪開的保時捷。(高市鼓山分局提供) 所幸行員機警，迅速按下警鈴，巡邏員警一分鐘就及時趕到、當場制伏歹徒，將人壓制在地並奪下槍枝，成功化解危機，現場正封鎖採證中。 瑞典坦克VOLVO「 擦撞」台灣雲豹甲車 驚人下場曝光 台中行車糾紛砍人濺血 男遭開山刀砍斷5指 #銀行搶案 #高雄搶案 #彰化銀行 #保時捷 #蒙面歹徒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德州猶太教堂遭挾持 人質獲救 綁匪身亡 04:102022/01/17 國際大事 高市春節不平靜 3組球棒隊砸店 04:102022/02/07 地方新聞 寒冬送暖 彰化銀行攜手華山愛心年菜送到家 19:352022/01/17 財經 彰化銀行台灣Pay攜手年青人眼鏡助攻五倍券 新春配鏡好視力 21:202022/01/26 財經 美猶太教堂爆人質遭挾持 綁匪稱有炸彈 目的曝光 10:342022/01/16 國際 高雄一家3口染疫足跡曝光 幼兒園、好市多都有 16:112022/01/20 生活 高雄青年失業率 逆轉為六都最低 04:102022/02/08 地方新聞 民進黨力拚議會過半、奪議長 高市擬提名35人 18:012022/02/08 政治 提高市占、目標IPO 雙月食品社逆勢展店 04:102022/02/11 產業特刊 為保全醫療量能 高市府下令：除特殊情況外全面限制探病 10:592022/01/18 生活 影》名校正妹高材生慘遭隨機刺死 歹徒冷靜逃逸畫面曝光 14:322022/01/18 國際 員警有才「當男人戀愛時」啥款防搶有創意 14:532022/01/17 社會 40年來最慘春節！旗津生意雪崩式下滑 高市府將提振興經濟方案 12:362022/02/08 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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