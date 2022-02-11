鼓山彰化銀行爆搶案，歹徒開保持捷遭逮。(戴志揚翻攝)

高市鼓山區彰化銀行11日發生搶案，一名蒙面歹徒開著保時捷跑車、持改造手槍衝進銀行、朝櫃檯丟出一只超商塑膠袋，喝斥行員裝滿錢，嚇壞正要存提款的民眾及行員。

鼓山彰化銀行爆搶案，歹徒開保持捷遭逮。(戴志揚翻攝)

搶匪開的保時捷。(高市鼓山分局提供)

所幸行員機警，迅速按下警鈴，巡邏員警一分鐘就及時趕到、當場制伏歹徒，將人壓制在地並奪下槍枝，成功化解危機，現場正封鎖採證中。