立委蔣萬安被視為代表國民黨參選年底台北市長呼聲最高者，但選戰尚未正式開跑，就有親綠營人士攻擊他是否真的是蔣經國的孫子。對此，媒體人黃暐瀚在政論節目中痛斥，蔣萬安當立委這麼久，就是一個台灣大家眾所皆知的政治人物，要去用他的出生攻擊有沒有資格選，「真的太可笑」。

黃暐瀚在中天節目《大新聞大爆卦》中談到，覺得很可笑，蔣萬安當了這麼幾次立委跟當蔣經國孫子有無關聯？我不敢講無關，可是你說都是因為他是蔣經國孫子才當立委，「我的邏輯非常簡單，就假設他不是，那台灣只有幾個能當市長立委？蔣家人跟參選沒有等號關係」。

黃暐瀚提到，我覺得這件事情可笑，今天不管蔣萬安是誰的孫子，他有資格選市長，是否能當選就看選票結果，蔣萬安當立委這麼多年，有一直跟大家講他是蔣經國孫子嗎？反倒是最近很多媒體說他是蔣經國孫子。

黃暐瀚直言，台灣選舉已經打到血肉模糊階段，這個人要是長得帥就要看他有沒有可能在男女關係發生問題，若看起來出入都是名車，就是看有沒有金錢問題等等，都往負面去講；蔣萬安其實當立委這久，就是一個台灣眾所皆知的政治人物的時候，你要去用他的出生攻擊他有沒有資格選，真得太可笑，且蔣萬安不是含著金湯匙出生。

黃暐瀚認為，如果蔣萬安是自己說，他是蔣經國唯一傳人來選台北市長，那這樣打他就比較合理，但他都沒有講，你拚命扯血統有問題，這就太扯。