嘉義縣義竹鄉40歲康姓男子，3年前因酒駕、無照行駛等違規，裁罰12萬餘元不繳，名下與人共有4筆土地被行政執行署嘉義分署公告拍賣，得知多位共有人接洽要買，康男姐姐急求情，表示如土地被駡，弟弟和老母將無住可住，因執行人員展現態度，康男終於在拍賣前一周將欠款繳清。

嘉義執行署表示，康姓男子2019年4月9日晚上9點騎他人機車，行駛在義竹鄉厚生橋北端時，遇到警方臨檢酒測，康男因不依指示停車，被裁罰酒駕9萬元，之後又因無照駕駛、不參與講習等違規14筆，滯納12萬4645元，最後因不繳罰鍰被嘉義區監理所移送強制執行。

嘉義執行署受理後，先通知康男繳納卻不予理會，經調查義務人財產，立即查封康男位於義竹鄉4筆土地，當時康男要求分期繳納，卻只繳了1期就未再繳納，嘉義分署馬上接續執行土地拍賣。

嘉義執行署原訂近日2月15日進行第一次拍賣，並寄發拍賣通知給4筆土地64位共有人，不久即有多位共有人來電洽詢土地現況，表示有購買意願，康男家屬也因分署大動作通知拍賣公告，康男姐姐還致電替弟弟說情，表示土地是弟弟繼承來的，若土地被拍賣，弟弟及媽媽將無處可住，執行人員強調除非在拍賣前完全繳清，否則會如期拍賣，果然拍賣前一周，康男就到分署繳清所有欠款。

嘉義執行署表示，酒駕害人害己是全民公敵，法務部行政執行署通令各地分署持續強力執行酒駕裁罰案件，嘉義分署會持續對於相關案件不繳的義務人，調查所有財產徹底執行，展現貫徹公權力的決心。