國民黨各縣市議會黨團同步宣示「守護人民食安，國民黨全力把關」，國民黨新竹縣議會數名議員11日上午也在國民黨新竹縣黨部舉辦記者會，宣示護食安的決心，並預計在臨時會提案，在新竹縣食品安全管理自治條例增加條例，禁止日本福島5縣市食品出現在國中、小營養午餐上。

新竹縣議會議長張鎮榮表示，縣長楊文科日前已經指示衛生局要監督上、下游，貫徹「零檢出、要標示、設專區」的限制銷售，新竹縣也將就日本食品的產地標示、核種抽驗2個方向，嚴格落實稽查，不過張鎮榮認為，標準可更嚴格、落實，才能保障食品安全。

新竹縣議會最近的臨時會將在3月舉辦，副議長王炳漢表示，屆時國民黨議會黨團預計提案，不讓日本福島5縣市食品進入校園。新竹縣議員、黨團書記長張良印表示，新竹縣現行的食品安全管理自治條例，雖有相關規範可作為依據，但黨團仍預計新增條例，避免日本福島5縣市食品進入新竹縣的校園。