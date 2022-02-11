統一超(2912)7-ELEVEN OPEN POINT生態圈領先同業推出「雙智能生活訂閱制」服務，以「低接觸支付」、「超值包月」、「自動續購」擴大會員熟客經營，開啟OPEN POINT APP即可一指搞定。

7-ELEVEN表示，行動隨時取功能一直以來穩坐OPEN POINT APP最熱門服務寶座，服務推出至今成功吸引270萬人次使用、「APP線上捐款與訂閱制」服務上線不到一年已有7000位愛心會員使用，隨著OPEN POINT會員使用行動隨時取的黏著度持續提升，以會員優享為出發規劃的全新訂閱制服務，除了最受歡迎的CITY系列飲品，更延伸至冷藏飲料、寵物專區、健美保健等共4大類別、10款商品，服務自1月上線以來已吸引超過7500位會員體驗。

隨著訂閱經濟發燒，7-ELEVEN OPEN POINT生態圈領先同業推出「雙智能生活訂閱制」服務，以「低接觸支付」、「超值包月」、「自動續購」擴大會員熟客經營，藉由OPEN POINT APP行動隨時取、慈善捐款2大訂閱制功能，不論是定期定額數位慈善捐款、每日一杯提振精神的咖啡、毛小孩的罐罐大餐，都可以低接觸、超划算的價格補給每月日常生活所需，定期定額捐款7-ELEVEN還請你喝限量咖啡，開啟OPEN POINT APP即可一指搞定。