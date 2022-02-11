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WOW! WOW! WOW! pic.twitter.com/pRvLTintN9 — Phoenix Suns (@Suns) February 11, 2022

上季NBA總冠軍賽戲碼11日在鳳凰城重演，這次太陽擺明就是要來報仇的！靠著艾頓拿下全場最高27分，保羅也有17分、19助攻，太陽最後以131比107輕取公鹿，除了勇奪4連勝，續以45勝10敗穩居西區龍頭，更斬斷公鹿最近4連勝氣勢。

原本上半場公鹿靠著米德頓與哈勒戴火力保持領先優勢，太陽卻在戴文布克提前3犯離場休息之際，靠著保羅穿針引線與頻頻搶分，在上半場結束前打出12比2小高潮，帶領太陽不僅追上甚至取得超前，打完上半場，太陽64比56領先。

太陽下半場持續靠著艾頓、保羅、布瑞吉斯與卡麥隆強生等人火力，一口氣擴大領先優勢到26分之多，完全把公鹿打到抬不起頭，打到最後5分53秒，公鹿總教練布登豪瑟就把所有主力換下休息，因為他很清楚這場比賽提前沒有懸念了。

除了艾頓與保羅，布瑞吉斯也幫太陽拿下18分，戴文布克全場投19中6，含三分球投8中2，貢獻17分、7助攻，卡麥隆強生15分，麥基12分；公鹿以米德頓與哈勒戴各拿21分最高，阿提托康波18分、8助攻與7籃板，波提斯11分、8籃板。