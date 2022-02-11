新北市立圖書館平溪分館特別結合在地獨特的天燈文化與黑金記憶，讓民眾體驗有趣的採礦敲煤活動。（圖書館提供）

圖書館限定「黑金」瓶燈，帶你認識不一樣的平溪產業文化，另類慶元宵。平溪放天燈活動是台灣最具代表性的元宵慶典之一，昔日平溪地區亦曾為臺灣最主要的煤礦產地，「2022新北市平溪天燈節」將在2月12日、2月15日兩天舉行，新北市立圖書館平溪分館特別結合在地獨特的天燈文化與黑金記憶，讓民眾體驗有趣的採礦敲煤活動，同時自製專屬的黑金瓶燈，過一個不一樣的元宵節。即日起起至2月16日止，只要到平溪分館申辦借書證或借5本書，便可以免費體驗。

由於今年的西洋情人節與元宵節僅相隔一天，2月14日情人節當天還有限定的浪漫「幸福天燈」，只要辦證或借書(5本)便可以免費兌換，讓有情人為愛情許願祝福，到平溪分館打卡，還可以免費兌換書香咖啡，情人節邂逅元宵節，為愛情留下難忘的記憶。新北市立圖書館王錦華館長表示，平溪天燈是當地的文化傳統，平溪地區早年亦以煤礦產業著名，為了讓大家可以更深刻感受地方的獨特文化，平溪分館特別結合元宵天燈的節慶活動，透過創意的「黑金」瓶燈DIY體驗活動，帶民眾感受昔日煤鄉的黑金風華。

另外，每年的「平溪天燈節」總是吸引大批遊客前往，緊鄰平溪支線鐵道的平溪分館，擁有視野極佳的火車觀景窗，不僅可以欣賞臺灣最美的平溪支線彩繪火車，還可以觀賞天燈節慶期間萬燈齊發的美景。今年平溪分館也特別配合天燈節首場活動(平溪國中場次的施放時段)，2月12日將延長開館時間至晚間9點，並提供限量免費咖啡，讓民眾可以於圖書館一邊品嘗咖啡，一邊欣賞燈海冉冉升空的動人美景。詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢查詢，洽詢電話：（02）2953-7868。