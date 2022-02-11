面對愛情，有些人一旦愛上就是永遠；也有些人天生濫情，一旦新鮮感過去，就容易被其他更有魅力的人吸引。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座相當濫情，花心起來，誰也攔不住。

▍雙魚座

雙魚座是愛情最虔誠的追隨者，為了愛情，他們願意付出所有。不過雙魚座本身並不花心，只是因為太過感性，並且對於愛情有不切實際的幻想。有些時候，雙魚座愛上的不是一個人，而是一種感覺，一旦感覺消失了，他們就會不由自主的想要去尋找。最關鍵的問題在於，雙魚座在愛情中的道德感低落、欠缺理智，這才是他們濫情的根本原因。

▍天秤座

天秤座的人嚮往愛情，但是對於愛情容易徘徊不定，無法做出決定，然而這種心態和處事態度，在感情中會衍生出不少曖昧關係，容易讓外界覺得是渣男、渣女。加上天秤座是社交達人，縱使只是點頭之交，也會時不時的噓寒問暖，因此特別容易讓對天秤有好感的異性，有種「他是不是也對我有點好感」的錯覺，而一再暈船。

▍雙子座

許多人會認為雙子座遊戲人間，骨子裡根本不懂得如何去愛，只是自私的想要享受男女之間的歡愉，一旦沒了新鮮感就會毫不留情的轉身離開。但其實現實中的雙子座能清楚知道，什麼是自己想要的，然後一把抓住，一旦他們擁有自己認定的愛情後就會非常忠誠；反之，就會想個孩子一樣，不安分的穿梭在花花世界中到處留情。