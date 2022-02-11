元宇宙時代來臨，NFT（非同質化代幣）風潮席捲全球，免稅店指標通路昇恆昌於全球最大NFT交易平台OpenSea發行獨家虎年玉璽酒數位套組，即日起至2月18日前採競標模式販售，以0.01枚ETH起標，10日上架首日已達15倍以上。

昇恆昌總經理江建廷表示，疫情肆虐促使數位時代加速發展，虛擬世界賦予未來無限可能，大膽踏入未知領域極具挑戰，對公司來說，發行NFT不僅是接觸數位原生世代的敲門磚，更能創造破除框架後的品牌價值。

NFT賦予數位資產價值，而江建廷認為，NFT除了收藏，還能創造獨特的現實生活體驗。昇恆昌以「福虎昇豐Everrich」為題，延伸設計數位圖像，持有者不僅能收藏，更享有金門酒廠「福虎昇豐」虎年玉璽酒優先購買權，還能獲得8萬元昇恆昌購物禮券，透過NFT連結實體通路消費，展現不同的產品價值與商機，創造嶄新購物體驗。