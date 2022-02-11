高科技材料設備供應商華立（3010）受惠春節長假前客戶提前拉貨，產品出貨動能強勁，1月營收首度站上70億元大關，達72.66億元，月增19.29％、年增24.31％。

晶圓代工龍頭持續看好未來數年半導體產業的成長性，今年資本支出上看400～440億美元，其中七至八成用於先進製程技術研發及產能建置。華立身為耗材供應的重要成員，在客戶5奈米投片量倍增及下半年3奈米即將量產的帶動下，光阻液、電子級化學品及特殊氣體、CMP研磨液營收衝出高雙位數的成長力道。

在5G手機滲透率逐年攀升，以及自駕車、智能車、元宇宙及低軌衛星的新需求驅動下，法人預期半導體產能在2026年前將持續吃緊，華立積極備料參與新案開發，同時跟進客戶在海內外的擴廠計畫，把握住矽盾產業的中長期成長契機。

此外，華立行銷歐美的次世代電子產品，去年一度面臨關鍵零組件及船運供不應求的挑戰，所幸下半年船期相對可控、長短料問題稍獲緩解後，累積的需求動能造就營收持續噴發。今年1月因春節長假客戶提早拉貨的效應，業績延展去年的熱度，年增高達170％，預期在當地政府的教育預算補貼下，營收可望拉出長紅。

面對全球晶片荒，今年上半年IC價格雖漸趨平穩，但整體供應仍屬緊缺狀態，華立透過多方布局供貨來源，並在兩岸增設倉儲資源，讓客戶在交期取得相對優勢，進而帶動華立在驅動、電源管理、時序控制IC及MCU（微控制器）營收大進補，較去年同期呈現三成的成長。