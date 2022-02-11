櫻花(9911)2021年受惠廚電與整廚同步成長帶動，加上櫻花中國獲利大幅成長，2021年全年度整體獲利將繳出成長佳績，法人樂觀期待，EPS將超越4元。

展望2022年，櫻花在水產品、家居裝潢與越南事業務可望明顯貢獻營運，不過，毛利率受到原物料成本增加影響，將將限縮本業獲利成長空間，但在櫻花中國持續貢獻獲利增加因素下，法人看好櫻花全年度整體獲利成長腳步不變。

台灣整體廚房年總量約13~15萬套，其中櫻花市占率在15~18%。展望2022年，櫻花可望受惠國內房地產熱絡，預期建案貢獻將持續增加，加上櫻花生活館搭配裝潢專案與整廚共同銷售，將有利整體廚房的成長，法人預期營收可望年增1成左右。

櫻花熱水器國內市占率56%，台灣市場已達飽和；櫻花瓦斯爐、櫻花油煙機國內市占率42%、45%，高階的檯面爐及歐化機比重都在逐漸提升，在熱水器、瓦斯爐與油煙機皆推出高階產品，將有助櫻花廚電衛電營收成長，加上其餘烘碗機與其他產品，及推出濾水器等淨水新產品都將對營運有小幅的貢獻。

櫻花中國是設計製造一條龍式生產，擁有自有通路與加盟店的專賣店，也委託家電通路銷售。2022年在經銷商制度與通路策略調整暫告一段落，預期整體營運將獲得改善，對櫻花的貢獻度將會加大。