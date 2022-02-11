蕭淑慎（左）今到明金成靈堂致哀。（粘耿豪攝）

明金成2月8日因心因性休克驟逝，享年52歲，連日來陸續有藝人好友前往明金成靈堂致意，今（11日）林逸欣哀傷步出靈堂，面對現場媒體關切，哭紅雙眼的她哽咽到一度說不出話，勉強表示：「謝謝大家，他（明金城）真的是一個很好的人，我們會記住他的愛。」

林逸欣日前發文追憶明導，表示：「艋舺燿輝是我人生第一部電視劇。那時候什麼都不懂，卻幸運地遇到一群善良又真心的夥伴。」那時拍戲之外的時間，大家時常小聚、聊天談心，彼此毫無戒心地分享著喜怒哀樂，「有時候常常在想，我第一部電視劇就遇到這麼好的劇組，這麼好的夥伴們，是何等幸運的事。也因為有您的帶領，讓大家有著一起奮鬥同甘共苦的超強凝聚力。當時大家一起努力的熱血與感動，至今仍然印象深刻」。

林逸欣透露《艋舺燿輝》前年相約聚會，就算這麼多年沒有全員集合，但只要聚在一起，就像家人一樣，「十年過去了，艋舺燿輝依然是對我而言最有意義的一部戲，不只是因為這是我第一部電視劇，也因為這部戲遇到好多很棒的人」，特別感謝明導當年提攜，如果沒有他，自己就不會有這麼幸運的際遇，「我們永遠敬愛的明金城導演，一路好走」。