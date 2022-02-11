新北市開學首日，新北市淡水警分局今（11日）為使淡水、三芝區學童與校園安全，全面啟動「護童專案」，以維持學校周遭交通秩序及保護學童上、放學安全，更與轄區18所國小合作，同步啟動校園安全防護機制；另淡水警分局亦執行「學(幼)童車稽查」勤務，將針對補習(安親)班及幼兒園接送學幼童車輛加強稽查取締，防止不合格車輛載送，冀能打造優質與安全的學習環境，以做好萬全準備，讓所有師生、家長均能安心與放心。
淡水警分局長黃南山表示，因應開學後的校園安全維護運作，已事先要求各分駐、派出所加強與學校多方聯繫及加強轄區治安顧慮人口的訪查與控管，並規劃「護童專案」及「學(幼)童車稽查」專案勤務，以落實學童保護工作及確保學童上、放學安全。亦律定執勤同仁，於防疫期間，務必配戴口罩，注意手部清潔，以確保自身及學童感染風險。
警方提醒，家長們接送孩童上、放學應自律，切勿任意停車而影響交通，同時應多關心子女，教育防範陌生人及建立自我保護觀念。警方將機動協助校園安全維護，並與學校教師及志工共同守護國家未來的主人翁，讓每位學童均能在校園中展現他們純真、歡樂笑容。
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