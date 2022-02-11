37歲特技演員陳竹音是台大畢業的高學歷美女，近期她出聲表示將放棄中華民國戶籍與台灣健保權利，將戶籍遷往大陸定居生活。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正昨(10日)表示，將依法註銷陳竹音的戶籍，昨晚陳竹音也大方4字回應了：「求之不得」。

特技演員出身的陳竹音曾擔任舒淇、樂基兒等女星替身，私下更有段傷心過往，2018年她親姊姊陳竹君被發現陳屍在基隆大樓內，享年38歲，而陳竹君過去被診斷出妄想型知覺失調、重度障礙，之後被送往龍發堂住了12年，2018年2月驚傳失蹤，未料一個月後竟是天人永隔，但警方調查後卻判定死亡無外力介入，當時陳竹音便親上火線替姊姊抱不平，痛批調查單位草菅人命。

對於將撤銷中華民國戶籍，陳竹音4字回應。（圖／翻攝自陳竹音臉書）

近日，陳竹音發文，宣布將放棄中華民國國籍，並著手申請大陸戶籍，盼藉此早日得到身分證，談到動機，陳竹音說自己從小就明白「沒有國哪有家」的意義，加上在廣東工作錄影時，感覺到大陸朋友的溫暖，才決定入籍大陸，她也補充：「台灣年輕人值得真正的發展舞台，值得一個不分裂和諧的社會」。

見此，昨陸委會副主委邱垂正在記者會上表示：「尊重其對身分的選擇，主管機關也會依法註銷其戶籍」，並呼籲從事兩岸交流，相關言行也應該要考量台灣社會觀感。而陳竹音稍早對邱垂正的喊話也做出回應，寫下：「求之不得」，並加上笑臉符號，也算宣告同意陸委會的決定。