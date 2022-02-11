高雄國立大學陳姓助理教授在臉書社團「素人互惠外拍團」約一名未成年女學生外拍，趁機摸腰碰大腿還偷親女學生，事後遭判4月，賠償8萬元。陳男不滿，反告女學生和男友仙人跳，高雄地檢署認定性騷擾事實明確，女學生正當行使權利，處分女學生和男友兩人不起訴。

喜愛攝影的陳姓助理教授，加入臉書「素人互惠外拍團」社團後，與未成年的女學生相約以互惠模式進行外拍（即攝影師為模特兒拍攝照片，原則上不向對方收取費用，雙方並共享拍攝所得之攝影作品），但有另給300元的拍攝費用與車馬費。

2021年4月23日上午9點，陳男和女學生相約在高雄市立美術館園區外拍，雙方事先約定以「互惠模式」合作（即攝影師為模特兒拍攝照片，原則上不向對方收取費用，雙方並共享拍攝所得之攝影作品），陳男另給女學生300元拍攝及車馬費。

兩人在落葉區拍照時，女學生的頭不慎撞到樹幹暈眩倒地，陳男竟趁女學生頭暈無法抗拒十時，一手環抱女學生腰部、另一手觸碰女學生大腿，接著又親吻女學生的右側頭部及手背。

女學生當下表明「不要親我」，陳男才住手，女學生返家後傳私訊問陳男「想了解一下，剛剛為什麼要親我，我不太敢問，但還是問看看」，陳男回「自然而然的就想要親你一下，希望不會讓你覺得不舒服；我很誠懇地表達我的歉意，我在這裡鄭重向您道歉，希望您原諒我的魯莽與草率」。女學生事後因壓力過大，導致精神疾病復發就醫，在家人陪同下報警。

女學生控訴，陳男當時摟住她的腰，就像情侶，還不停的親她右側頭部，不斷發生聲音，還隔著裙子摸大腿。陳男辯稱是不小心親到女學生頭髮，怕她走光才用手壓裙子。自己在大學教授多元文化課程，親吻國王、王后等王公貴族的手臂是一般社交禮儀，亦屬高貴與聖潔的象徵，不應將他的行為曲解成性騷擾。

法官認為，女性手部、頭部、腰部與大腿等部位，本非屬正常禮儀下得任由他人隨意不當觸摸、親吻之處，最後依性騷擾罪判他徒刑4月，得易科罰金。民事部分應賠償8萬元，可上訴。

陳男認為女學生事發後曾說「要和解還是走法律途徑」涉嫌詐欺及誣告，反告女學生和其男友。檢方認為，性騷擾事實明確，女學生爭取自己的權益也合理，認定女學生和男友罪證不足，偵結處分不起訴。