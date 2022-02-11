放完農曆春節連假，準備迎向嶄新的開始，在新年剛開工時刻，一年一度的元宵節也即將到來，房仲第一品牌永慶房屋特別送上超萌金虎花燈，獻上滿滿的祝福。活動自2/11~2/20為止，民眾只要到永慶房屋雙北任一直營門市預約賞屋，即可獲得「金虎花燈」一只，數量有限送完為止。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示:「正月十五元宵節，正是春節的尾聲，在台灣民俗中又有小過年之稱，元宵節有著提燈籠、賞花燈等習俗，希望藉由花燈傳遞吉祥、祈求平安。今年是虎年，永慶房屋特別推出金虎花燈，虎與福諧音，希望透過花燈祝福大家2022年都能夠福氣滿滿、圓滿幸福。」

永慶房屋推出限量的金虎花燈，虎與福諧音，透過花燈祝大家虎年福氣滿滿。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋推超萌花燈 DIY簡易組裝還加碼抽獎

永慶房屋金虎花燈組裝步驟簡單，大朋友小朋友都可以動手做，既應景又可愛，此外，「永慶房屋幸福生活」臉書粉絲團也加碼推出線上抽獎活動，民眾只要於2/11~2/20期間內上傳DIY完成後的花燈照片並留下指定關鍵字，就有機會抽中實用的禮券。更有趣的是，粉絲團還推出可愛的金虎花燈動畫，有生動的金虎花燈線上祝各位2022虎虎生風、事事順利，即使不出門也能感受到滿滿的元宵節氣氛。

外型可愛的金虎花燈讓你幸福提著走！(圖/永慶房屋提供)

防疫不鬆懈 線上面試+實境找房 守護客戶、求職者安全

台灣本土疫情尚未回穩，永慶房屋已於春節前實行分流、分棟及遠距居家上班，同時也啟動線上面試，並鼓勵員工盡快施打第三劑疫苗，將守護員工、求職者、消費者的健康安全為最高原則！

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「去年本土疫情爆發時，永慶除了配合政府防疫政策，永慶快搜APP更提供安全的無接觸賞屋服務，《實境找房》讓消費者可以享受720度無死角的賞屋服務，更可以在家就能體驗房產周圍的生活區；此外，《專人導覽》服務，讓消費者可以享受線上帶看服務，不用出門就能看到經紀人的帶看解說。」

永慶房屋身為社區好鄰居，也提供帳篷出借服務，協助社區、鄰里舉辦各式活動，包括節慶活動、公益園遊會、運動競賽都有永慶服務的身影。永慶房屋也是防疫的最佳尖兵，提供防疫帳篷及防護面罩等物資給需要的地方，善盡企業社會責任，做在地社區及鄰里堅強的後盾