OPPO今(11)日今正式在台發表OPPO Reno7系列新機Reno7及Reno7 Pro，值得一提的是，在處理器上，一別以往在台策略，分別採用聯發科(2454)天璣900、天璣1200，預計在2月19日正式開賣，繼三星Galaxy 22系列之後，又一款Android新機搶灘，台灣年後非蘋大戰一觸即發。

OPPO台灣市場總經理施晃嘉表，2021年疫情為智慧型手機市場帶來挑戰，即使如此，OPPO依然穩健成長，OPPO一直努力將Reno系列打造成「人像專家」，本次新品OPPO Reno7系列，結合專業、容易操作且全方位的影像功能，讓創作帶來更多的可能，將帶給使用者更升級的感受，相信OPPO Reno 7系列這次推出也會有不錯的成績。

OPPO Reno7及Reno7 Pro分別搭載6.4吋及6.5吋AMOLED螢幕，皆配備最高90Hz螢幕刷新率，處理器上，分別採用聯發科天璣900、天璣1200，有別於以往，多採聯發科、高通各一款的策略。記憶體和儲存空間部分，Reno7內建8GB RAM+256GB ROM，Reno7 Pro則為12GB RAM+256GB ROM，皆搭配4500mAh大電池，並採用65W SUPERVOOCTM超級閃充，充飽電至100%僅需31分鐘。

OPPO Reno7及Reno7 Pro兩種機型分別配置6400萬畫素及5000 萬畫素的AI三鏡頭，其中尤以Reno7 Pro搭載的「旗艦級影像系統」突破以往，透過OPPO獨家訂製的Sony IMX709感光元件，大幅提升前鏡頭感光、廣角、對焦的拍攝體驗，不僅能顯著提升60%的進光量，帶來更鮮豔明亮的影像，也能在強烈背光下拍出細節豐富的照片或影片，並具備智慧廣角切換功能，在自拍模式下能智慧偵測自動切換廣角，完美滿足日常單人自拍或多人合拍的需求。

OPPO Reno系列向來強打人像拍攝技術，全新的OPPO Reno7系列在「人像模式」中以AI演算法優化景深和光斑效果，同時呈現自然清晰的人臉膚色，並帶來全新升級的內建25段可調節光圈，依據光圈大小為使用者打造風情各異的影像變化，亦可透過大光圈拍出更豐富的光斑效果。

OPPO Reno7系列即將於2月19日正式上市，OPPO Reno7建議售價為15990元，Reno7 Pro建議售價21990元，首波開賣通路包含OPPO體驗店、OPPO網路商店和官方指定網路購物平台。