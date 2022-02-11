兩年一次的新加坡航空展，計畫在15日到18日間舉行。但新冠疫情猶存下，不僅參展人數不如以往，同時，展覽規模也縮小不少。

這次星國航展參加大咖，包括空中巴士、波音還有軍工巨擘洛馬(Lockheed Martin)等，參加的每位航空業者紛紛摩拳擦掌，準備認識新客戶以及與老主顧聯絡感情。不過，這個即將開始的亞洲最大航空展，跟兩年前相比，參展擺攤數量約大減3分之2左右。

因為新冠疫情方興未艾，加上種種繁瑣抗疫規定，例如隔離檢疫、用餐方式以及東南亞天氣炎熱還要戴口罩等，確實讓許多參展廠商望之卻步，紛紛打退堂鼓取消參加，故規模才會變得如此小。

航空業分析師認為，這些海外航太相關業者其實最擔心的是，萬一參觀者到時候只有小貓兩三隻，就會白白浪費這一次好不容易可以面對面商談的機會。

跨國投資銀行Jefferies表示，亞太地區的商用飛機占全球的35%，但在過去10年中，只有4%的訂單是在新加坡成交，部分原應該歸咎已被歐洲以及杜拜的航空展給搶走。

另外，在新冠疫情這兩年，許多航空公司之前已下訂的飛機，大都希望波音或空巴可以延後交機，這時候還想下單的客戶應該是少之又少。基於此，也讓航太參展者對這次新加坡航空展興致大缺。