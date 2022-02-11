半導體擴廠效益持續發酵，連帶增加房地產銷售，加上前瞻計畫需求穩定，預拌混凝土廠1月發貨量大增；國產建材(2504)、台泥(1101)、亞泥(1102)轉投資的亞東預拌及環泥(1104)預期，今年首季的發貨量會是近年來的高峰。

產業景氣暢旺，預拌混凝土廠預期，從1月淡季的發貨量看，2022年全年，國內的預拌混凝土總發貨量會比2021年增加5%上下。

國內預拌混凝土市場市占第一的國產建材指出，從手中的訂單來看，1月的發貨量可達60萬立方米以上。

國產建材已將2022年全年的發貨目標達700萬立方米，比2021年成長8%左右。

科技廠辦、房地產市場、公共工程等對預拌混凝土的需求增加，讓台泥2021年預拌混凝土的發貨量創下近5年高峰；台泥指出，隨著半導體科技大廠擴廠，園區帶來就業機會與人口紅利，吸引建商進場推案，預期今年的發貨量也會破近年來的高峰。

受惠國內各項工程數量增加，亞東預拌2021年的獲利預估會超過10億元，是近10年以來最好的一年。

依手中出貨的排程，亞東預拌指出，2022年首季的發貨量預期會是近十年來同期的新高。市場預估，亞東預拌今年的營運還會優於去年。

1月的發貨量已近16萬立方米，環泥預估，會比去年同期增加1成上下。由於環泥主要的營業發貨市場主要以南部為主，在高雄、台南科技廠辦及房地產2022年熱絡程度，環泥審慎樂觀看今年首季的發貨量會比去年有2位數的增加。