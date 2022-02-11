據北市捷運警察隊統計，2021年共有162起喝醉酒的乘客報案，其中咆哮「盧小」、摔倒受傷共有49起，與人口角甚至打人共24起，警方呼籲開工後春酒、餐敘增加，民眾喝醉搭乘捷運時，可隨時向站務人員求助。

警方嚴格執行酒測勤務，許多民眾在餐會後選擇搭乘捷運，連帶在捷運內的脫序行為也增加，不少乘客輕則在列車、站內睡著、路倒，重則咆哮脫序，情節嚴重者也則被依公共危險罪制伏、法辦。

捷警指出，春節前就有1民眾渾身酒氣搭捷運，後在月台大吼大叫，看到警察來時又吵著要上廁所，但人坐在地上根本站不起來，最後是由員警攙扶，甚至在廁所幫他拉拉鍊，另有1女乘客酒醉搭手扶梯，竟然摔倒撞到頭，所幸警方及時發現，將她送醫包紮。

捷運統計，去年獲報的162起酒醉案中，有49起「咆哮失控」、25起「不省人事」、24起「糾紛口角」以及17起「受傷送醫」，呼籲民眾酒後搭捷運，要特別注意手扶梯和階梯，自認不適或發現有民眾喝茫時，可隨時向警方、站務人員及保全反映，在車廂內按下緊急對講機求助，以免不測受傷或滋生事端。