今天交易截止日前籃網與76人進行重磅交易，哈登(James Harden)與班西蒙斯(Ben Simmons)互換東家，巧合的是，哈登隊友杜蘭特(Kevin Durant)剛好在今天早上進行明星賽選人環節，最後他巧妙避開選擇哈登，與此同時他也被球評詢問對於這筆交易的看法。

Kevin Durant reacts to the James Harden-Ben Simmons trade



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杜蘭特和詹姆斯(LeBron James)獲選全明星隊隊長，他們透過直播進行選人組建戰隊，最後剩下哈登和爵士戈貝爾(Rudy Gobert)時輪到杜蘭特選人，他巧妙化解尷尬，逗趣的說他們隊上還需要長人，所以選了戈貝爾，這讓詹姆斯當場止不住笑。

而抓到這個大好機會，現場球評EJ(Ernie Johnson)詢問杜蘭特對於哈登交易案的看法，杜蘭特很有風度的說：「很期待能和新成員一起完成賽季，隨著季後賽接近，我們得盡快磨合，我對未來非常興奮。」看來對於新隊友的到來，他抱持著期待的心情，也將目標放更遠。

接著他繼續說：「我認為隊上球員能都很全能，可以適應各種球風，我們會找出最適合的方式，很開心我們現在有的球員，都是想成為球隊一部份的人。」對此杜蘭特大方展現風度，也沒對交易案主角哈登、班西蒙斯進行其他評論，甚至用幽默方式避開選擇哈登，化解這場難題。