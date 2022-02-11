年後萬物皆漲，IKEA仍循例推出絕版品出清，即日起至3月9日連續5週，推出近千項商品五折起，包括在家辦公需求量大的附輪腳層架組、儲物桌等均有三至五折不等優惠，平均優惠五折起。

IKEA指出，受疫情影響，在家的時間變多，居家上班也漸漸成為工作新趨勢，如何在有限空間規劃出多功能且有更彈性的使用方式，成為消費者的首要考量。特別推薦兼具收納、可移動性的多功RAVAROR附輪腳層架組，原價3290、特價1590，此外是置物籃也是托盤桌的GUALOV儲物桌原價2299、特價690，兼具邊桌與收納功能。

疫情影響，在家時間變多，最常待的地方不外乎是客廳或臥室；台中店獨家特價，附床頭板IDANAS單人軟墊式床框原價6290、特價3775；新店店獨家特價的熱銷HOKKASEN獨立筒彈簧床墊，不到萬元就能帶回家。另外還有，TRYSIL床邊桌原價1290、全台IKEA、官網特價649。

而客廳沙發特別推薦台中店獨家特價GISLOV三人座沙發原價42900、特價21400，經典PLATSA系列電視櫃，則全台享5折優惠。