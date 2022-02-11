有多少人還記得十年前以騎馬舞《江南Style》一曲，紅遍全球的韓國歌手PSY大叔呢？在《江南Style》爆紅之前，PSY只是一個表現平平的歌手，甚至還曾因為吸食大麻、逃避兵役等醜聞而引發不少爭議，一直到2012年，讓他瞬間成為國際巨星，據傳在2個月內就狂撈150億，不過在此巔峰過後就一路走下坡，同時再度醜聞纏身，讓PSY在2019年跌落神壇。近年幾乎沒有新作推出的PSY又在做些甚麼呢？他退居幕後成立經紀公司、當起製作人，旗下也有許多大咖藝人。

PSY的家世背景可說是一個富三代，祖父是半導體公司的董事長，父親也擁有一家機械公司。家族也對他寄予厚望，對他大力栽培，送他到美國波士頓大學，主修經營管理，希望他能繼承家業。不過PSY對於繼承家業沒有興趣，只念了一個學期，就轉學到柏克萊音樂學院，也在就學期間結識許多HipHop歌手，開始他的流行音樂之路。PSY大學還沒畢業，就提前回到韓國，發行首張專輯《PSY from the PSYcho World！》

PSY的長相在韓國演藝圈並不突出，演藝生涯初期不受關注。（圖／中時資料照）

在帥哥美女如雲的演藝圈，其貌不揚的PSY沒立刻成功也很正常，不過專輯中有一首《Bird》獲得不少音樂節目獎項，讓他因而獲得了「鳥叔」的外號。隨之而來的就是吸毒醜聞，PSY在美國染上吸食大麻習慣，雖然回國前已經戒除，但在演藝圈的龐大壓力，讓他再次吸食導致被捕；緊接著，PSY又被爆出花錢購買假工程師證照，讓他能夠在服兵役時成為技術人員，當個輕鬆的少爺兵，然而他在服役期間沒有低調服役，反倒一再翹班，甚至偷開演唱會，被抓到後除了被韓國社會唾棄，也需要重新服役。

《江南Style》以騎馬舞受到全球各地歡迎，蟬聯YouTube最高觀看次數影片長達5年。（圖／翻攝自YouTube）

PSY在經歷兩起爭議事件後，轉型當起諧星，開始參加綜藝節目，他也因此遇上了第二個東家「YG娛樂」。2010年加入YG娛樂後，他發行了第五張專輯《PSYFIVE》，不過同樣沒有引發太多迴響，直到兩年後的第六張專輯，其中的主打歌就是《江南Style》，獨特的洗腦旋律、吸引目光的MV加上簡單的舞蹈，短短四個月就成為當時YouTube上觀看次數最高的MV，成為首支突破10億、20億觀看次數的神曲，最高觀看紀錄更保持長達5年，至今累積了43億次觀看。該曲讓他不僅在韓國大放異彩，更成為國際級巨星，再也沒有人在意他過去的醜聞。

《Gentleman》以相同曲風與手法，熱門度大不如《江南Style》。（圖／翻攝自YouTube）

然而《江南Style》的成功，也成為了PSY的枷鎖，隔年發表的新曲《Gentleman》採用同樣曲風，同樣的MV拍攝手法，但卻是失敗收場，PSY更被批評是江郎才盡。除此之外，舞蹈中許多具有性暗示的動作也大受批評，然而讓PSY一夕之間跌落神壇的是性醜聞事件。PSY被爆出在2014年與YG娛樂社長梁鉉錫招待富豪，席間請來20多名美女提供性服務，儘管他矢口否認接受招待，當天只是到場吃飯後就離開，但卻被查出真相並非如此，使他聲勢一落千丈。

退居幕後的PSY成立經紀公司「P Nation」，旗下擁有因大方認愛而被前東家解約的泫雅與DAWN情侶檔。（圖／中時資料照）

或許PSY自知聲量難以挽回，又或者是感到自己創作能量已大不如前，他轉型退居幕後，成立了「P Nation」娛樂公司，旗下藝人包含韓裔美籍歌手Jessi、前4Minute成員泫雅與其未婚夫DAWN等多位大咖藝人。