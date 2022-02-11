為全力邁向智慧農業，國立中興大學繼日前成立「智慧永續新農業研究發展中心」，再度與行政院農委會畜產試驗所合作，雙方共同簽訂合作備忘錄，盼透過學術與研發合作，讓台灣智慧農業、動物飼養管理、育種選育、牧草栽培等方面再升級。

中興大學校長薛富盛表示，興大與畜試所長期都有密切合作，近來雙方合作項目著重在智慧永續新農業的研發利用，盼能落實「智慧農業、技術落地、戰略規畫、外銷東南亞」的目標，並讓多年合作的研究成果接軌業界、落地改良，不僅讓國內產業得以利用，更可外銷到東南亞國家。

薛富盛強調，興大日前成立「智慧永續新農業研究發展中心」，這次再與畜試所簽訂合作備忘錄，未來將整合全台AI與農牧研發能量，聚焦於「新農業」，針對農業領域因應環境變遷的人工智慧技術開發，建立代表性的示範應用場域，實際解決農牧產業重大議題與挑戰。

畜試所長黃振芳指出，畜試所與興大簽定MOU後，除在智慧農業進行戰略型合作，雙方也將強化學術與技術交流、進行研究推展及學術資料交流、教育、推廣業務推展，盼達到資源互惠目的，共同創造畜產業新里程。