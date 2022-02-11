近期一名返台民眾反映，在松山機場接受唾液檢測時，是在1坪不到、封頂的空間吐口水，擔心釀成間接感染。中央流行疫情指揮中心今回應，日本、香港、紐西蘭、紐約等機場都採取唾液檢測，在啟用松機的場所前，邀請過感染科專家、空調專家指導，採檢的空間有獨立空調，採檢後，就會馬上有紫外線燈消毒，也有人員來做牆壁、桌面等地方的擦拭，請民眾安心。

疫情監測組組長周志浩表示，唾液採檢比鼻咽採檢舒適，去年開始，指揮中心曾針對唾液、鼻腔進行平行測試，比較2者結果，並提到專家會議討論，發現2方式都是相當的。

周志浩表示，在啟用松機的場所前，指揮中心邀請過感染科專家、醫師、護理師、空調專家進行指導，這是安全的，請民眾放心。目前包括日本、香港、紐西蘭、紐約等機場都採唾液檢測。至於使用的空間也有獨立的空調，採檢後就會馬上有紫外線燈消毒，也有人員來做牆壁、桌面等地方的擦拭，每個都是這樣處理。

指揮官陳時中表示，松山機場是高規格的，我有去看過，是松山機場非常得意的設計。抽風通風、紫外線消毒也有一定的時間，且是自動化的，時間到了門才會打開，打開後還會消毒，做得非常完整。為避免旅客的疑慮及誤解，後續松山機場將於採檢區域張貼明顯告示說明相關感控及清消作業，請民眾安心使用。