新北市開學首日，三重警分局考量開學第一天車流龐大，為維護轄內學童上、放學時段人身安全，特別規劃「護童勤務」。（三重警分局提供）

新北市開學首日，三重警分局考量開學第一天車流龐大，為維護轄內學童上、放學時段人身安全，特別規劃「護童勤務」。（三重警分局提供）

新北市開學首日，三重警分局考量開學第一天車流龐大，為維護轄內學童上、放學時段人身安全，特別規劃「護童勤務」。（三重警分局提供）

新北市開學首日，三重警分局考量開學第一天車流龐大，為維護轄內學童上、放學時段人身安全，特別規劃「護童勤務」同步實施婦幼安全、犯罪預防及交通安全宣導，以結合民力，導護媽媽，導護老師等方式，建立學童及家長正確交通安全觀念，提升防範犯罪意識，冀有助於打造零傷害校園安全環境。

三重警分局表示，鑑於往年開學日的車流龐大及上課與上班時段恰好重疊，兩相交互牽引下，形成校區附近人、車潮增多等情形，再加上校門口常有家長車輛臨停接送學童，使得行人不得不踏上馬路，變相人車爭道，危險叢生，學童及行人安全維護刻不容緩。

三重警分局除特別規劃由各轄區派出所正、副主管督同交通崗疏導人員、義交於尖峰時段7時至8時在轄內國民小學校門口和周邊重要道路實施交通疏導，同時三重警分局長陳永昌亦親自率隊於校門口進行交通安全、婦幼安全及犯罪預防等多面向宣導作為，用以提醒用路人放慢車速，強化學童及家長防範犯罪意識。

三重警分局長陳永昌表示，「針對學童上下學的安全維護及校園周邊交通順暢，各所屬派出所已於該時段編排勤務，增加見警率，落實盤查校園周邊可疑人、事、物，以讓家長安心並藉由護童專案，將守望點、巡邏線，逐一建構起全面性的防護網，確保校園安全走廊運行無阻」。