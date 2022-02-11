為期98天的2021嘉義市購物節至2月6日圓滿落幕，市府今透過直播抽出頭獎價值269萬元 VOLVO V60汽車得主等68位得獎者。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為期98天的2021嘉義市購物節至2月6日圓滿落幕，市府今透過直播抽出頭獎價值269萬元 VOLVO V60汽車得主等68位得獎者。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為期98天的2021嘉義市購物節至2月6日圓滿落幕，市府今透過直播抽出頭獎價值269萬元 VOLVO V60汽車得主等68位得獎者，其中「嘉購王」得獎者也在直播中公布，由累計登錄發票金額達1502萬7996元的康姓民眾獲得，與登錄金額第2名僅僅差了200萬，市府透露，「嘉購王」參賽者中，除2人消費千萬，還有32人登錄金額破百萬元，隱形消費力驚人！

今購物節抽獎全程在「2021嘉義市購物節」Facebook粉絲專頁及「勇媽阿惠 - 黃敏惠」市長臉書公開放送，在律師黃文力見證下，由嘉義市長黃敏惠與建設處長田長沛親自點擊抽獎按鈕，依序抽出「電子支付加碼獎」、「發票登錄獎」及VOLVO V60油電汽車，直播抽獎共計抽出54個獎項、68名得獎者與備取名單380名。

抽獎過程，吸引數百位民眾在線守候，看到「嘉購王」得獎者累計登錄發票金額1502萬7996元時，連黃敏惠也忍不住驚呼，據了解，康姓民眾登錄的商品多是高單價商品，市府建設處透露，嘉購王登錄金額第2名累計1300多萬元，僅差200萬元，與13萬的LV包錯身而過。

黃敏惠表示，嘉義市購物節為方便民眾登錄，特別延長2天，但最後幾天仍然因為登錄流量很大，造成登錄作業運作較慢，感謝民眾耐心等候，活動累計筆數為40萬8080筆，累計金額4億6579萬7527元，比去年購物節總登錄金額2萬2603萬9748元成長1倍。

此外，電子支付登錄累計筆數為1萬8940筆，累計金額1168萬5778元，黃敏惠說，顯現嘉義市推動電子支付成效斐然，2021嘉義市購物節突破往年紀錄寫下亮麗成績，成功為嘉義市搶下後疫情時代商機。

現場由黃敏惠由小獎到大獎依序抽出，抽出最大獎汽車時，黃敏惠開玩笑說「跟VOLVO V60得獎主擦肩而過，得獎名字中只有部首一樣」，感謝大家踴躍參與2021嘉義市購物節，表示嘉義市小小的剛剛好，因為有您所以更不一樣。