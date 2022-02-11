47歲林志玲和和放浪兄弟成員AKIRA於2019年6月結婚，婚後兩年後，在去年「成功孕育出新生命」並於除夕1/31宣布喜訊，正式升格為媽咪！台灣第一名模終於當媽，這個消息不僅振奮人心，也讓不少人都好奇怎麼完全看不出生產的痕跡，原來林志玲都是靠「這4招」保養法找回稚嫩童顏，下面就一起來看看女神的保養秘招吧！

＃找回稚嫩童顏秘招1：厚敷眼霜撫平歲月的痕跡

年紀一到，肌膚漸漸缺水，失去了彈潤感，自然而然的細紋便會開始增生，但這些魚尾紋、眼下細紋卻在志玲姊姊身上從未顯現，她也不藏私直接公開逆齡秘訣，就是將眼霜當作眼膜厚敷使用，讓保養效果更加乘，但切記不能每天都這樣使用，否則眼下太過滋潤，反而容易增生額外的肉芽喔！

＃找回稚嫩童顏秘招2：保養品不能省

上面提到要讓臉部盡量不出現細紋保濕相當重要，所以志玲對於保養品的用量從不節省，精華液、乳液的用量永遠都是雙倍的量，讓缺水的肌膚有足夠的保濕能力，自然臉也不會因為過度乾燥而出現乾癢問題。

＃找回稚嫩童顏秘招3：身體保養也重要

林志玲有分享她每天都會泡牛奶+精油浴半小時至一小時，除了維持肌膚滑嫩外，還能夠趁著泡澡時的熱氣上升、毛孔張開，來趁機讓皮膚吸飽水分，同時泡澡時的放鬆也能替她帶來好心情，內外在同時都保養到了。

＃找回稚嫩童顏秘招4：水喝足2000c.c

為體內補充足夠的水分也是維持外在青春容顏的方法之一，她不僅每天一定會喝足2000c.c的水之外，也很講究水的「溫度」，拒喝冷、冰水，溫水才是王道，這也就是志玲媽咪產後氣色依舊的原因之一啊！

保養是從年輕時就開始做起的，有好的基礎，才有日後豐厚的成果，志玲姊姊從年輕時一路堅持自我保養，到現在即便47歲也當媽了，依舊擁有完美童顏，想回春的朋友們就跟上志玲姊姊的腳步一起努力吧！