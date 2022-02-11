美國國務卿布林肯與日本外務大臣林芳正今天在澳洲墨爾本進行會談，雙方重申共識「台灣海峽的和平與安定是重要的」，反對中國嘗試片面改變東海與南海現狀。

日本放送協會（NHK）、時事通信社報導，布林肯（Antony Blinken）與林芳正赴澳洲墨爾本出席「四方安全對話」（Quad）外長會議，兩人在日本時間上午10時30分左右先舉行雙邊會談，時間約1小時。

兩人在會談中重申，強力反對中國嘗試片面改變東海與南海現狀，以及施加經濟壓力；雙方也重申共識「台灣海峽的和平與安定是重要的」。

雙方針對持續軍事緊繃的烏克蘭情勢交換意見，美日有共識對當地情勢有「嚴重憂慮」。為遏阻俄羅斯入侵烏克蘭，雙方將緊密合作、持續進行外交上的努力，支持烏克蘭主權與領土的完整性。

雙方也協商若俄羅斯對烏克蘭動武，包含制裁俄羅斯在內等因應措施的強度為何等議題。布林肯並對日本同意支援歐洲液化天然氣（LNG）表達謝意。

此外，對於不斷試射飛彈的北韓，會中雙方談及將合作因應，以及強化遏阻力和因應能力。

布林肯在會談前致詞時說，在兩國國民關心的議題上，美日都是強力的合作夥伴，期盼這成為雙方面對面談論各種議題的機會。

林芳正致詞時表示，美日兩國至今透過具有建設性的討論，持續強化美日同盟關係，希望未來能持續緊密地合作。

「四方安全對話」成員國美國、印度、日本和澳洲今天稍晚在墨爾本舉行外長會議，議程包括反制中國散播假消息和經濟脅迫，以及關注俄烏危機。