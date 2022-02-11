我國強制落地航班旅客採檢後，全台各機場均設置唾液檢測站，供旅客「吐口水」採檢。近日有剛返國的民眾表示，檢測站竟狹窄不到1坪且空間密閉，憂心在空氣不流通下病毒恐藉氣溶膠傳染，讓他忍不住氣憤大罵，此檢測方式不僅原始、沒有文化，更是對人權的賤踏。此消息引發網友討論，有網友痛批「無腦政府」，有人則砲轟：「這種政府，真該吐口水！」

近日剛返台的陳先生向本報反映，他在飛機落地松山機場後，跟所有旅客來到唾液檢測站進行病毒檢測，赫然發現，檢測機制竟是讓旅客自行「吐口水」在杯子裡，更荒唐的是，吐口水場所竟是狹小不到1坪的封頂密閉空間。

民眾批，唾液檢測站密閉狹小、空氣不流通，不曉得有多少人在這密閉空間裡吐過口水？這些口水瀰漫在空氣中到何種程度？之前吐口水的人有無新冠病毒？縱使沒有新冠病毒，那有沒有其他會透過飛沫感染的病毒呢？

陳先生直言，「吐口水到杯子裡的這種原始、沒有文化的檢測方式，硬生生的發生在台灣的國門之內！這種防疫機制下的人們，有何尊嚴可言？入境旅客，理應享有安全對待的人權何在？他們的健康安全以及人權，完全被踐踏在台灣的松山機場內。」他更痛批，「政府的防疫，至少機場國門的防疫措施，以荒腔走板來形容可能都還不足以描述其墮落的程度！」

此消息點燃大批網友怒火，紛紛在此相關新聞下方留言表示：「這種政府，真該吐口水！」「四個月前家人入境國門，就覺得吐口水檢查處會是第一可能感染源……無腦政府」、「原來境外移入感染那麼多就是這樣來的」、「陳時中每天在忙著想選舉嗎？」、「忙著進『福食』沒空管防疫？」、「擔心民眾吐不出口水，建議檢疫站懸掛『1.5玉照』」、「這樣民眾只會把口水吐在照片上，不會吐在口水收集器中」、「政府的作為讓人民不『吐』不快」。