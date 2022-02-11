花蓮市公所今年1月在迎客樟周邊架設護樹支撐Ｈ型鋼及限高欄架。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

市長魏嘉賢與農觀課長洪國山視察，替老樟樹加裝H鋼架護樹，並畫標線引導，避免碰撞。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市公正街1棵50多年老樟樹，因樹幹斜著長，橫過馬路上方，外型如鞠躬迎賓，又稱「迎賓樹」，因樹幹特殊造型，卻也妨礙大型車輛進出，曾有機車騎士錯估高度迎面撞上，花蓮市公所近日架設H型鋼護樹，並架起限高1.9公尺的欄架，提醒用路人注意，也將為老樹申請列管專案。

這棵老樟樹矗立在花蓮市公正街、近綜合市場，人車往來頻繁，老樟樹枝幹由東向西橫過馬路上空，形成特殊造型，也為老樹取名「迎賓樟」；不過，因樹幹長久以來沒有外力支撐，樹幹與路面的距離逐年縮減，加上現場沒有警示標誌，多次發生汽車車頂撞到樹幹，也發生機車騎士錯估高度而迎面撞上。

花蓮市公所上月加強保護措施，設置護樹的支撐H型鋼、限高1.9公尺欄架及強化夜間照明等，漆上醒目的黃色油漆。市長魏嘉賢今與農觀課長洪國山前往視察，洪國山說，老樟樹長久以來沒有外力支撐，樹幹與路面的距離逐年縮減，靠近路側最低矮處約1.2公尺，橫越路中最低約1.9公尺，這次加裝1.9公尺限高欄架，東側樹枝低垂處則以防撞桿圍起，並畫標線引導，避免碰撞。

魏嘉賢說，縣議會與市民代表會都曾提出質詢關切，地方對老樟樹留存有2種看法，有提議移植，也有人認為極具特色應該保留，縣府去年10月召開保護老樹會議，出席委員同意將迎賓樟納入列管老樹，不過前提是必須做好保護措施，才可循程序辦理專案保護。

魏嘉賢說，迎客樟經行政院農業委員會林業試驗所樹醫生健檢，根部雖有腐朽，不至於有立即危險，將定期照顧並落實養護工作，因此在完成列管老樹專案保護之後，縣政府農業處請林業試驗所派員協助養護。

對於有市民建議將迎客樟路段封路或設為徒步區，魏嘉賢說，仍須考量鄰近住家使用狀況及相關動線的配套措施後再規劃。