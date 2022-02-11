前兆豐金董事長蔡友才，因為106年TMT已破產的主席蘇信吉提告，在11日傳出再被檢察官起訴，對此，蔡友才首度出面受訪細談當初他和蘇信吉認識，以及蘇信吉所提告案情始末。蔡友才前往馬來西亞海域進行蘇信吉擬借款的油場的探勘，因而才坐上蘇信吉的私人飛機，但一趟不到24小時且利用假日的探勘行程，現在遭到起訴，對此蔡友才首度出面說明。

蔡友才從2000年7月出任兆豐銀董事長以來，直至2016年3月因紐約分行有違美國監理法規遭重罰而離開兆豐銀。但蔡友才與紐行風暴相關的官司，在去年獲得一審勝訴，現在正在進行二審的官司中，卻不料此時檢察官突然對蘇信吉在106年的提告起訴，使得蔡友才的處境更顯艱難。以下是蔡友才的訪問紀要：

問：當初怎麼認識蘇信吉？

答：當年他本來就是兆豐銀的優良客戶，敦南分行和國外部分行都有和他往來，我也是透過國外部同仁有案子要送上來，要董事長進行了解，所以才認識的。

問：為什麼會有前往馬來西亞的行程？

答：那是在2011年，當時蘇信吉在三個月內，先後向兆豐銀送來兩個案子，都是跟油場開發有關，一個是位於西非的聖多美普林西比的案子，另一個是馬來西亞的案子，蘇信吉非常的積極，給我和兆豐銀同仁看了他與兩國總理合照的照片，有高度的信心跨足石油探勘業，因此希望兆豐銀為其籌組聯貸案，出具letter of support。

由於他當時就已經是兆豐銀長年的重要客戶，以當時銀行圈捧場TMT的情況，我們也不宜對重要客戶的提案一直不聞不問，他再度送來馬來西亞的案子時，我也提到去探勘海上油場轉機不便等問題，當時蘇信吉說他有私人飛機，可直接就近低飛海灣，探勘油場，所以我也同意了，另外還有渣打銀行當時的CEO，還有投資經驗豐富，也是我前長官的林宗勇董事長，他們都一起同行，因為蘇信吉帶太太一起前往，基於禮貌，我們也都帶太太隨行。

當天到達時間已是下午，住進旅館已是2點，所以後來蘇信吉安排我們同行者作一場簡單的球敘。

問：後來為何未承作此案？

答：我去勘察完之後，覺得蘇信吉當時的企圖心太大，金額太高，因此銀行授信的風險也太高，所以決定不承作此案。

問：這是一場商界裡常見的交流往來，且為了貸款業務的公務勘察需要，後來為什麼蘇信吉會對此提告？有什麼特別的背景原因？未來如何因應？

答：整個行程的時間，連同晚上旅館過夜時間，加起來只有20小時，連24小時都不到，接受招待需要這樣？我（11日）早上看到我被起訴，真的不敢相信！至於你問的原因，我認為，應該和後來TMT破產，兆豐銀行當時是銀行團之首，我們已給他二個月的寬限期，但他竟然這個時候跑去向美國申請破產保護，擺銀行團一道，於是我們兆豐銀也開了第一槍，先拍賣他的擔保品，在我看來，這是挾怨報復的提告，而且當時我已因為紐行風暴而被起訴，這時正好是挾怨報復的好時機，現在檢察官對我起訴，我真的很訝異，希望未來進入審判程序時，能透過司法來還我公道。