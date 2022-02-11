下禮拜就是西洋情人節(2/14)了，每年到了這個時候，每對情侶都會開始籌備驚喜、訂餐廳、出遊、買禮物，可以說是備受重視的節日之一，而對於相當重視儀式感的韓國，情人節每個月都要過！每個月的14號各自代表不同的情人節含意，除此之外還有「三大節日」要特別注意，接下來就讓我們帶你來了解最浪漫的韓國人都是如何過節，又有哪些不能miss掉的細項，讓你看完瞬間變成溫暖歐爸！

一年中的12個情人節。(圖/Netflix《我的室友是九尾狐》劇照)

1／14－ 行事曆情人節：作為一年中的第一個情人節，情侶之間會互相贈送日曆或日記本，並且會在行事曆中標註彼此的重要日子，象徵一整年的戀情都能順順利利。

2／14－ 西洋情人節：大家再熟悉不過了，相信不用多說你們也知道該怎麼準備了吧！

3／14－ 白色情人節：女方在2／14收到男友的祝賀或告白禮物後，就會在這一天送上回禮，也表示自己的愛意。

4／14－ 黑色情人節：不是每個情人節都是情侶專屬，黑色情人節就是「魯蛇專屬」的節日啦！在這天單身男女會穿上黑衣服、喝一杯黑咖啡、再吃一碗黑色炸醬麵，以向世界宣告自己單身，而不少單身男女們也會在這天互送黑玫瑰，也因此促成不少新的佳偶呢！

5／14－ 玫瑰情人節 / 黃色情人節：對韓國情侶來說這天算是非常重要的日子，因5月正好是韓國玫瑰花盛開的時期，所以情侶間贈送彼此一朵漂亮的玫瑰花，也會穿著黃色的上衣到戶外賞玫瑰。

6／14－ 親吻情人節：情侶間可以盡情地當街親吻對方放閃。

7／14－ 銀色情人節：宣示的日子。情侶間會對彼此送上銀色的戒指或飾品，至於為什麼是銀色，也有一說是因為學生比較窮，只買得起銀飾啦～

8／14－ 綠色情人節：8月的韓國正逢仲夏，所以這一天情侶們都會相約到戶外踏青，吸收綠色芬多精。

9／14－ 照相情人節：這天情侶會到著名的觀光景點留下紀念相片，女友們也會逼迫男友的手機或錢包放上彼此的合照喔！

10／14－ 紅酒情人節：在這天情侶會訂個高級的餐廳，優雅的喝著紅酒慶祝。

11／14－ 電影情人節 / 柳橙汁情人節：這應該很明顯就是片商創造出來的節日吧！這天情侶會一起到電影院看電影，也有不少電影院會推出贈送柳橙汁的活動。

12／14－ 擁抱情人節：來到了一年的最後一個情人節，情侶會向對方送上一個溫暖的擁抱，以感謝彼此這一年來的陪伴。

韓國人超重視的三大節日。(圖/Netflix《我的室友是九尾狐》劇照)

看完12個情人節之後，要來了解韓國三大重要節日，11/11在台灣為單身日，而在韓國則是Pepero Day（Pepero是韓國的巧克力棒品牌），戀人或朋友間會送上巧克力棒，以象徵彼此的情誼長存。另外，情侶在一起的「一百日」也是他們的終生大事。而平常有在看韓劇的朋友們，一定也知道韓國人非常重視每年的「初雪日」，他們覺得當天告白或是跟另一半一起過就可以長長久久。

百日為情侶間的重要節日。(圖/Netflix《我的室友是九尾狐》劇照)

看完以上種種節日，應該已經頭暈了吧，不過先別急著關掉頁面，錯過最後這項你的損失就大啦！韓國人將每年的9月17日，訂為他們的「告白日」，為什麼是9/17呢？如上述所言韓國情侶非常重視在一起的一百日，所以如果在這天告白成功，往後推算百日就是12月25日聖誕節，在一起百日就能跟聖誕節一起慶祝啦，實在太浪漫啦！